Cane denutrito, era in un appartamento in centro: proprietario denunciato

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali della Stazione di Fabriano hanno denunciato un 24enne con l’accusa di aver tenuto il suo American staffordshire in condizioni di grave sofferenza.

Il controllo è scattato dopo le segnalazioni secondo cui il cane venivano tenuto in un appartamento del centro città e spesso in un terrazzo. Gli accertamenti sulle condizioni di salute e di detenzione, portati avanti da un veterinario dell’Asur e dai militari, hanno rivelato che che l’animale si trovava in uno stato di grave malnutrizione e necessitava di cure urgenti per evitare ulteriori conseguenze al suo stato di salute già precario.Il cane è stato affidato al servizio veterinario competente.