Abbandono di animali, la bufala dei numeri da chiamare impazza in rete

Come ogni anno nel periodo estivo aumentano gli abbandoni di animali, che quest'anno uniti alle rinunce di proprietà stanno toccando picchi epocali, di numeri ne girano tanti, «Noi ci fidiamo di quelli che hanno diffuso le forze dell'ordine nei loro comunicati che parlano di circa 100.000 tra cani e gatti abbandonati nel corso di un anno con picchi di almeno il 40% nei mesi estivi, sono dati che fanno tremare i polsi e tutti gli amanti degli animali ed ogni associazione che si occupa seriamente di tutela di animali» spiega in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente- Italiambiente.

E proprio come capita ogni anno in questi giorni inizia a girare sui social un post che segnala la presenza di due numeri di telefoni che attiverebbero dei volontari pronti a salvare i cani abbandonati in autostrada. Si tratta di una bufala che gira da anni, segnala l'associazione. Infatti i due numeri non sono più attivi. Il primo era di un servizio attivo nei primi anni del duemila e faceva riferimento all'operazione "Io l'ho visto" che effettivamente si occupava di segnalazioni relative ai cani abbandonati in autostrada, servizio che ha smesso di funzionare nel 2009, il secondo numero verde si riferisce ad un servizio di ENPA attivo anch'esso in quegli anni e che oggi appartiene ad altra utenza.

«L'Asssociazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente denuncia l'aumento degli abbandoni di cani e gatti anche in questa estate che unito alle rinunce di proprietà di cani presi durante la pandemia sta producendo una situazione catastrofica e di insostenibilità per molti canili, ma- scrivono gli animalisti di AIDAA- ricordiamo che l'abbandono di un'animale è prima ancora che un reato un gesto di insensibilità e inutile crudeltà verso chi ci dona il suo amore senza chiederci nulla in cambio».