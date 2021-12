Cosa fare se si trova un cane abbandonato?

Cosa fare se si trova un cane presumibilmente abbandonato? Dopo aver contattato la polizia municipale è necessario compilare e firma il modulo a disposizione presso il Comando di Polizia Municipale. Il personale del Ufficio provvederà alla trasmissione via fax del modulo al numero della ASUR Area Vasta n.2, Servizio Veterinario 071 8705586 il quale provvederà per quanto di competenza presa in carico del cane e al successivo inserimento presso il canile municipale.

Info

Polizia Municipale Ancona:

tel. 071 222 2222

Servizio Sanità Comune:

tel. 071 2222151/0

fax: 071 2225036