Cade in casa e non riesce ad alzarsi, il suo cane "chiede" aiuto: scattano i soccorsi

ANCONA - Cade a terra in casa e non riesce a rialzarsi, a dare l'allarme è stato il suo cane in piena notte. E' successo agli Archi, in via Mamiani. Il cane ha iniziato a raschiare contro la porta e ad abbaiare, attirando l'attenzione dei vicini. Questi ultimi hanno provato a suonare il campanello, ma nessuna risposta. Si è messa in moto, così, la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata la Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e una volante della polizia. L'uomo è stato portato a Torrette e non versa in gravi condizioni.