Proteggere gli animali dal caldo, i consigli degli esperti

Caldo afrcano, lo soffrono anche gli animali. l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha messo a punto alcuni semplici consigli per tuelare i nostri amici a quattro zampe

Gatti

Il gatto soffre molto meno del cane il caldo torrido, ma occorre comunque aver riguardo per le razze a pelo lungo come ad esempio i persiani, i norvegesi delle foreste e i mainecoon. In particolare occorre controllare i persiani, in quanto oltre ad avere la folta pelliccia sono anche vittime di un problema congenito di respirazione a causa della particolare conformazione del loro naso.

lasciare a disposizione sempre molta acqua fresca, ma non fredda per evitare eventuali congestioni

dare da mangiare nelle ore più fresche. Nel caso di cibo umido, controllare che non rimanga nella ciotola troppo tempo specialmente se situata all’aperto in quanto potrebbe deteriorarsi

mai tenere al massimo l’aria condizionata sia in casa che in auto, questa potrebbe essere utile nelle ore più calde della giornata ma se troppo alta potrebbe creare problemi di sbalzi improvvisi o raffreddature al gatto

controllare spesso il proprio gatto e, nel caso di difficoltà respiratorie o respiro affannato, bagnare la testa con l’acqua avendo però l’accortezza di non far entrare l’acqua nelle orecchie per evitare al gatto fastidiose otiti.

Cani

Come regola generale anche fido può rischiare un colpo di calore che potrebbe portarlo fino al coma o addirittura alla morte, afferma l’associazione Aidaa. Per questo in casi particolari occorre intervenire subito applicando ghiaccio secco sotto ascelle e inguine, con doccia gelata e usando ventilatore o aria condizionata per raffreddare il cane. Questi interventi se fatti velocemente spesso salvano la vita. I più a rischio sono carlini, boxer e bulldog, razze che hanno le prime vie respiratorie piuttosto piccole rispetto alle dimensioni dell’ animale. Particolarmente a rischio i cani obesi, e quelli con il folto mantello.