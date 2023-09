Ancora bocconi killer, cane salvato in extremis dalla padrona: l'AIDAA annuncia un esposto

ANCONA - Torna in azione il killer dei cani ad Ancona. Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti in via Crocioni alcuni pezzi di salame con i chiodi sparsi per la strada, dopo che un cane ne ha addentato uno che per fortuna è stato stato tolto dalla bocca dalla sua padrona senza quindi aver generato conseguenze di alcun genere.

E' intervenuta la polizia locale, che ha anche provveduto al recupero delle esche killer presenti. L'AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, annuncia un esposto in procura.