Il padrone viveva in roulotte, ora è in ospedale. La volontaria adotta Bea: la cagnolina ha una casa

Il padrone, che viveva in una roulotte, è finito in ospedale. La Delta Uno prende in adozione la sua cagnolina, Bea. Una volontaria dell’organizzazione ha deciso di prendere con sé l’animale in cerca di casa