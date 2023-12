6 attività da fare in inverno con il tuo cane

Quando l'inverno arriva, può sembrare che tu e il tuo animale domestico siate rinchiusi in casa per giorni e giorni.

Sappiamo tutti che i mesi lunghi, freddi e tetri non invogliano a fare esercizio fisico, e a volte il tempo è troppo cupo anche per uscire, ma il tuo pet (a anche tu) ha bisogno di fare movimento. Ecco 6 idee per fare sport con il tuo pet anche in inverno.

1. Giocare in casa

Un’idea per restare attivi anche in inverno è giocare in casa, magari a lanciare e prendere una palla, un’attività divertente e cardiovascolare. Basta avere una discreta quantità di spazio in una parte della casa, e il gioco è fatto. Usa un giocattolo o una palla, oppure ciò che più piace al tuo pet.

Una volta riportato il giocattolo o la palla, esercitati con comandi come "seduto", "lascialo cadere" e "aspetta". Questa attività non solo promuove l'attività fisica, ma dà anche una stimolazione mentale.

2. Scale per cani

Se hai delle scale in casa o nel palazzo puoi correre su e giù con il tuo cane. Questo esercizio cardiovascolare è perfetto per migliorare sia la mobilità sia l’attività cardiaca.

3. Insegnare nuovi trucchi

Uno dei modi migliori per mantenere il tuo cane attivo e stimolato è insegnargli nuovi trucchi!

I cani adorano imparare: quindi, perché non insegnare loro qualcosa di spiritoso, come rotolarsi, prendere giocattoli/palle in bocca o ancora tenere in equilibrio dolcetti e giocattoli sul naso? Queste sono tutte attività che garantiscono l'esercizio fisico e mentale.

4. Appuntamenti di gioco

Gli appuntamenti di gioco sono un ottimo modo per fare esercizio fisico. I cani adorano inseguirsi, lottare e giocare al tiro alla fune tra loro per ore. Ciò non richiede molta partecipazione da parte tua: tutto ciò che devi fare è chiamare un amico e chiedere se il suo cucciolo ha bisogno di un'interazione da cane a cane!

5. Passeggiate e jogging

Se il tempo lo permette, una passeggiata o una corsa sono ancora modi fantastici per promuovere attività e stimolare il tuo cane. Non c’è dubbio che i pet bramano la vita all’aria aperta e non esiste forma di esercizio migliore di quella che si svolge all’aperto.

In caso di freddo e gelo, il consiglio è fare una passeggiata o fare jogging durante le ore più calde della giornata per assicurarsi che le zampe del tuo animale domestico non siano così sensibili alla temperatura del terreno. La maggior parte dei cani può sopportare temperature più fredde delle nostre, ma se il tuo animale domestico è particolarmente sensibile al gelo, è consigliabile un maglione per cani.

Per chi vive in zone montuose, giocare sulla neve può dare estrema gioia al proprio cane, soprattutto se si tratta di una razza abituata alla vita di montagna. Le ciaspolate e lo sci di fondo sono attività che puoi condividere con il tuo animale domestico, purché sia ??in forma e attrezzato per le condizioni meteorologiche. Un'altra attività è lo skijoring, simile alla slitta trainata da cani, ma invece di tirare la slitta il cane ti trascina con gli sci.

6. Porte per animali domestici

Avere una porta per animali in casa è il modo più semplice per favorire l'esercizio fisico del tuo cane. La libertà di accedere all’aria aperta è fondamentale per la salute e il benessere generale, soprattutto se si è lontani da casa durante il giorno.

Regalare al tuo cane il dono della libertà è uno dei principali fattori che contribuiscono a promuovere l'attività fisica, fondamentale per mantenerlo attivo e sano anche durante i mesi invernali.

