ANCONA - Area cani senza acqua nel parco sopra l’Inrca. «Nonostante due fontanelle, l’acqua manca sistematicamente- segnala Giorgia, una lettrice- che si faccia qualcosa per una distribuzione fissa. A volte c’era, ma solo per un paio di giorni e poi basta. Il parco è assolato, non è possibile doversi portare sempre l’acqua da casa».