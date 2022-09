Alluvione, arrivata unità emergenza della Lav per animali in difficoltà: i numeri da chiamare

ANCONA - La sede di Ancona insieme all'unità di emergenza nazionale della Lav sono attive da questa mattina sui luoghi dell’alluvione, Senigallia e altri comuni attigui. I volontari sono intervenuti anche al canile sanitario di Senigallia, all’uscita dell’autostrada, rimasto allagato. Per segnalazioni e richieste inerenti ad animali da recuperare e sistemare sono attivi due numeri, fa sapere la Lav: 3791032384 Massimiliano( LAV Ancona) e 3920611449 Beatrice (Unità emergenze nazionale LAV).

«Molti volontari sono andati a fare una mano per svuotare il canile e gattile sanitario all’uscita dell’autostrada - spiega Massimiliano Stampella della Lav Ancona - c’erano animali dentro. I cani sono stati portati via e si è poi proceduto anche per i gatti. Adesso bisognerà pulire e ripristinare il luogo. Ci segnalano anche animali dispersi o da salvare perché chiusi nei box di cacciatori. Appena le condizioni delle strade lo permetteranno verranno fatti giri di controllo. Siamo infatti preoccupati per domani perché il meteo dà ancora acqua. Diverse associazioni animaliste si sono attivate nei territori colpiti».