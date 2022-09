Alluvione, decine di cani e gatti domestici dispersi

Ci sarebbero anche diverse decine di cani ed altrettanti gatti domestici ed altri centinaia di gatti delle colonie dispersi o scappati nei paesi colpiti dall'alluvione di ieri notte che ha interessato diversi comuni delle Marche dell'Umbria. «Innanzitutto vogliamo esprimere il nostro dolore per le persone decedute e per i feriti a causa di questa tragica alluvione ed esprimere la nostra speranza che i dispersi vengano ritrovati vivi- scrive in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.- ma non vogliamo nemmeno dimenticare che in questa catastrofe sono coinvolti anche centinaia di animali domestici e selvatici, ci risulta infatti- continuano gli animalisti di AIDAA- che sono decine i cani ed il gatti dispersi, morti o scappati in queste ore e di cui al momento non si hanno notizie certe».