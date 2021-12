Nessuna traccia di Aela, l'appello: «5 mila euro per chi la trova»

Nessuna traccia di Aela, una bellissima femmina di pappagallo scomparsa da Osimo alcune settimane fa. I proprietari chiedono aiuto e per chi dovesse trovarla ci sono 5mila euro di ricompensa. Questo il post Facebook di Valentina Sacchan Giuliano:

«È passato più di un mese da quando non sei qua con me e ti stiamo ancora cercando. E' prevista una ricompensa di cinquemila euro per chi lo trova. Zona Osimo e comuni limitrofi. Per avvistamenti potete chiamarci al 3668046086 o a Manila Ballarini 3401525145. La sua detenzione è penalmente punibile per legge senza la relativa documentazione. Fateci questo regalo di Natale per favore».