Balto, Gaia e i loro amici: i cani in cerca di casa ad Ancona e dintorni

Randagi rimasti soli, a volte maltrattati, oppure semplicemente famiglie che per vari motivi non riescono più a tenerli in casa. Perché non dare la possibilità a dei cani di trovare l'amore che meritano? Se siete interessati, l'Associazione Anita Onlus ha qualcuno che vorrebbe conoscervi.

Balto

Età: 6 anni

Sesso: maschio

Su di lui: dolce scricciolino sempre gioioso ama giocare con le palline e socializza bene con eventuali cani femmine, buono e affettuoso, non sa che a breve dovrà lasciare quella che da mesi è la sua casa. Per seri motivi familiari la famiglia non può più tenerlo.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Gaia

Età: 7 anni

Sesso: femmina

Su di lei: un passato di maltrattamenti che le hanno lasciato il timore di ricevere ancora dolore da quelle mani che si avvicinano anche se più nessuno la toccherà se non per donarle coccole e tanto amore. Gaia ha 7 anni ed è una meravigliosa, dolce cagnolina buona e remissiva.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Baloo

Età: 3 mesi

Sesso: maschio

Su di lui: randagino locale, esperto in idraulica sempre disponibile per qualsiasi intervento a casa vostra in cambio di buone crocchette, un fagottino e qualche carezza è possibile che rimanga da voi a vita.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Speranza

Età: 9 anni

Sesso: femmina

Su di lei: da qualche giorno la sua compagna di vita randagia è stata adottata. Speranza è una cagnolina dolcissima, buona e bella e adatta a qualsiasi tipologia di famiglia.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Luna

Età: 11 anni

Sesso: femmina

Su di lei: Luna non è più giovanissima ha 11 anni ed ha subito delle operazioni importanti ma lei è una roccia e una combattente come pochi.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita