"Finalmente a casa", l'evento in piazza per adottare (direttamente) un cane in cerca di famiglia

SENIGALLIA - I cani dei canili per un giorno escono dai box e arrivano in piazza per salire sul palco di "Finalmente a Casa" e farsi conoscere. Il pubblico presente potrà scegliere uno dei cani presenti e richiedere l'adozione direttamente ai volontari presenti in piazza. Inoltre, chi ha un cane adottato, può partecipare alla sfilata a loro dedicata. Durante la giornata giochi a quiz e premi per il pubblico. Ci sarà anche un'esibizione cani da ricerca. L'evento nazionale si svolgerà a Senigallia il prossimo 29 aprile, in piazza del Duca dalle 10 alle 20.