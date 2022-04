Daisy, Margot e Lady: i cani in adozione dell'associazione Anita

Randagi rimasti soli, a volte maltrattati, oppure semplicemente famiglie che per vari motivi non riescono più a tenerli in casa. Perché non dare la possibilità a dei cani di trovare l'amore che meritano? Le adozioni proposte questo mese dall'Associazione Anita Onlus. L'elenco degli animali in attesa di adozione è consultabile sul gruppo Facebook della Onlus

Daisy

Dasy ha circa 4 anni, buona e delicata, di una dolcezza unica, va d'accordo con i suoi compagni, un pochino timida con chi non conosce ma poi si lascia coccolare. È una taglia medio piccola e cerca una famiglia dove portare gioia e amore.

Margot

Un'altra dolce creatura del sud in cerca di casa. Margot ha circa 7 anni, bella come il sole, brava al guinzaglio, buonissima ma tanto timorosa con gli estranei, ha bisogno dei suoi tempi, di tanto amore e un pochino di pazienza ma poi rivela il suo mondo meraviglioso.

Lady

Una maremmanina speciale che ha passato tutta la sua esistenza in canile a combattere le sue paure. Lady ha 15 anni, è una cagnolina dolcissima, buona buona che si lascia fare tutto nonostante abbia ricevuto da piccina tanta cattiveria, tanto da lasciarla ancora intimorita dall'uomo, e nonostante tutto non è riuscito a toglierle tutta la sua dolcezza.