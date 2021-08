Anffas onlus Conero: iniziative e tanti nuovi progetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’ Anffas Onlus Conero queta estate ha raddoppiato, oltre ad aver riaperto il Centro ricreativo pomeridiano Oasi dei Pavoni a Castelfidardo, l’Associazione ha aperto le sue porte con l’avvio di un Centro estivo per persone disabili partito da giugno e conclusosi ad agosto organizzando una festa, sempre al Centro Oasi dei pavoni rigorosamente all’ aperto con tutte le disposizioni di legge. Sono intervenute molte Autorità del ns territorio - Il Presidente Regionale Dino Latini, - Il Sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, - L’Assessori alle politiche Sociale Nazzareno Pighetti, - La presidente dell’Aido - E tante altre.

Molto apprezzata la mostra pittorica realizzata dai ragazzi incipt di un progetto più ampio che prevederà una mostra nei locali comunali del Comune di Loreto. Altre esposizioni che hanno riscosso molto interesse sono state le mostra mercato di tutti i manufatti prodotti dai ragazzi dell’Associazione sotto la guida esperta di operatori specializzati. Non sono mancate poi mostre su manufatti in tessuto dal laboratorio cucito e una su biciclette dal laboratorio ciclo e riciclo, ancora oggetti dal laboratorio di ceramica e torri di apprendimento montesoriane dal laboratorio piccola falegnameria.

Fulcro della festa sono stati i ragazzi che appartengono all’ Associazione e famiglie ed amici che da anni danno fiducia a questa piccola ma produttiva realtà. La festa si è conclusa con buon cibo e buona musica, dato il successo e le richieste anche per l’inverno che si avvicina, l’augurio è quello di rivedersi a settembre con nuove idee per poter star ancora insieme. Con l’occasione un sentito ringraziamento va a tutti i Presidenti che sono intervenuti, in particolare ai Presidenti dei Club di Monte San Vicino Off Road 4x4, realtà che da anni ospita L’Anffas Onlus Conero offrendo giornate spensierate ai ragazzi.