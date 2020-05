Fiocco azzurro allo zoo, i primi passi della zebra Achille | VIDEO

In concomitanza al periodo di riapertura, al Parco zoo di Falconara viene alla luce una zebra. Una nuova nascita simbolo di un nuovo inizio. Al cucciolo, nato gli scorsi giorni, lo staff ha assegnato il nome “Achille”. Grazie alla riapertura avvenuta una settimana fa esatta, molti bambini con le loro famiglie hanno potuto ammirare la baby zebra, che già ha iniziato a correre scattante ben ritto sulle zampe, come avviene comunemente per gli animali preda che devono essere da subito pronti a scappare.

Il cucciolo appartiene alle zebre di Pianura, come la mamma e tutti gli altri esemplari presenti al Parco Zoo Falconara. Questa particolare specie (Equus quagga) è caratterizzata dal manto a larghe strisce bianche e nere che si estendono anche sul ventre, con la presenza di zone d’ombra tendenti al marrone. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un’impronta digitale, caratteristica che consente alla mamma di riconoscere il suo cucciolo. Con l'arrivo della piccola zebra, il Parco Zoo Falconara festeggia un’altra nascita, dopo quella dei pulcini di fenicotteri avvenuta circa un mese fa.