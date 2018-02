E' arrivata anche ad Ancona l'app 'Youpol', l'applicazione ufficiale della Polizia per segnalare e denunciare alla Questura situazioni riguardanti soprattutto di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. L'app si può scaricare su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme di Apple Store, per i sistemi operativi IOS, e Play Store, per i sistemi operativi Android. Ecco il video di presentazione.