I pompieri inondano Montecitorio, in piazza anche i vigili del fuoco di Ancona | VIDEO

Hanno salutato mentre camminavano lungo via del Corso, divise addosso e bandiera del sindacato Conapo in mano. Poi hanno raggiunto le migliaia di colleghi presenti in piazza Montecitorio, per mettere in chiaro i loro diritti. I vigili del fuoco di Ancona e delle Marche hanno aderito alla manifestazione nazionale per chiedere al Governo la creazione di un fondo economico e azzerare il divario tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato. Presenti anche rappresentanti politici di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e il MoVimento 5 Stelle con il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia. Per le Marche c’erano il commissario della Lega Paolo Arrigoni e il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli.