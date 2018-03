La strada di nessuno, dimenticata tra voragini e rivoli d'acqua - VIDEO

Via Pozzo ormai è un insieme di pezzi d'asfalto tra le voragini. Chi la percorre può arrivare da Montacuto a Varano sperando di giungere a destinazione su quattro ruote. La manutenzione? Essendo classificata come una via "vicinale ad uso pubblico" non compete al Comune, bensì ai residenti. L'amministrazione potrebbe partecipare al 50% delle spese ma solo se i vicinali, coloro che hanno un affaccio sulla strada, formano un consorzio. Non tutti però sono d'accordo. Chi vive nel tratto di strada più vicino a Varano non è interessato perché può utilizzare una via alternativa per raggiungere Ancona, ma residenti e imprenditori che si trovano nella parte vicina a Montacuto fanno i conti con pneumatici da buttare e con la clientela che, nel caso di un'azienda agricola, sceglie altri lidi.