Si accende il Natale in via degli Orefici: gli auguri dei commercianti | VIDEO

Un video natalizio per augurare buone feste agli anconetani e ai turisti e promuovere le eccellenze di una storica via dello shopping.

E’ l’iniziativa di Isabella Rocchetti e degli altri commercianti di via degli Orefici che, come in una grande famiglia, si sono incontrati per realizzare il simpatico filmato in cui mostrano le loro realizzazioni, i negozi e gli addobbi allestiti per colorare una delle vie più antiche e caratteristiche della città, arricchita da sabato dalla presenza dei presepi napoletani e di una rinomata pasticceria partenopea.

E allora, buon Natale anche ai commercianti di via degli Orefici che da sempre si battono per rendere Ancona sempre più accogliente e aperta al turismo.