La giovane era da poco uscita dal lavoro quando, forse per l'asfalto viscido, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, sbattendo prima contro un albero e poi contro un cavo in metallo che, dopo aver fatto da molla, l'ha fatta sbalzare dall'abitacolo e finire in un campo. Sul posto i soccorritori che hanno tentato in tutti i modi di salvarla. La 35enne si trova in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette.