Il caso di via Circonvallazione, alla faccia della sicurezza: «C’è chi passeggia sulle impalcature» | VIDEO

In via Circonvallazione ci sono tre palazzi le cui facciate sono coperte da teli e impalcature. Quello centrale, addirittura da un anno o quasi. L'Erap, proprietario degli immobili, cheide tempo per il completamento dei lavori a causa del Coronavirus. Tra i residenti c’è chi non riesce ad aprire la finestra del balcone, bloccata proprio dai ponteggi. Altri devono tenere la luce accesa anche in pieno giorno, per lo stesso motivo. La beffa? C’è chi su quelle impalcature ci sale per passeggiare. Il servizio video.



