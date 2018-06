«La timidezza mi bloccava, poi ho scoperto Aretha Franklin», Veronica Key si racconta – VIDEO 

Vent’anni di carriera musicale e un nuovo disco inciso insieme ad artisti di fama nazionale che uscirà il 29 giugno. La cantante numanese si racconta ai nostri microfoni a pochi giorni dalla pubblicazione di "Italian Soulful", una rivisitazione in chiave Soul delle migliori canzoni italiane, confessando di aver dovuto superare negli anni il diffuso problema della timidezza. Sin da piccola in casa ha respirato musica italiana ma un giorno è arrivata Aretha Franklin e la vita di Veronica ha preso un indirizzo ben preciso. Aneddoti, musica e sogni: vi raccontiamo Veronica Santini, in arte Veronica Key.