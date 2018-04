Vandali in pieno centro, spaccano una ringhiera e gettano i mattoni sull'incompiuta - VIDEO

Vandali in vicolo San Marco, a due passi da via Cialdini, in pieno centro ad Ancona. Infatti nelle scorse ore qualcuno ha pensato bene di sfasciare le mura che dividono la camminata di vicolo San Marco alla scarpata, sotto la quale è presente la parte incompiuta del parcheggio Traiano. Infatti nel video, girato dalla residente indiganta Valentina Spegni e postato su facebook, si vedono mattoni e pietre caduti sulla tettoia dell'area in abbandono.