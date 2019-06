Era l'uscita pedonale di sicurezza, avventura da incubo sotto il viadotto – VIDEO

Una delle uscita di sicurezza per i pedoni dell’asse attrezzato, chiusa a metà degli anni ’90, è diventata nel corso del tempo una gemella della foresta amazzonica. Abbiamo provato a raggiungere l’altro capo del viadotto, passandoci sotto, insieme a Valentina Sturani. La ragazza conosce quel labirinto come le sue tasche avendo trascorso l’infanzia in zona Brecce Bianche. Tra vegetazione, fango, siringhe, rifiuti, graffiti e zanzare la tentazione di demordere c'è stata più volte. I cunicoli che se sembravano impercorribili erano solo l'anticamera di un tunnel frequentato da chissà chi. Valentina ci ha fatto da guida in un percorso nel quale mancavano solo le anaconda. Guardare per credere.