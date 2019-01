Attraversa la strada ubriaco e rischia di essere investito – VIDEO 

Un uomo cammina tra la zona della Fiera della Pesca e i portici di via Marconi, ma la sua andatura barcollante ha catturato l’attenzione di un lettore che lo ha immortalato in una situazione di estremo pericolo. L’uomo, che dalle immagini pare visibilmente ubriaco, fa fatica a tenersi in piedi. Prima attraversa i binari dismessi camminando nella corsia veicolare, con un’auto che lo sfiora a bassa velocità, poi attraversa via Marconi e qui corre il maggior pericolo: un’automobile nera lo vede in tempo e si ferma per lasciarlo passare, l’auto bianca lo avverte con un colpo di clacson e lo sfiora mentre lui ancora barcolla. Mister x riesce comunque nella sua missione: arriva sotto i portici e sparisce dalla vista tutto intero.