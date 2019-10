Consigliera comunale nel ruolo della truffatrice, lo spot accende la polemica - VIDEO

Un estratto dello spot "L'apparenza inganna", una serie di consigli per evitare le truffe agli anziani commissionate dal Comune di Ancona a un'agenzia di comunicazione. A far discutere durante l'ultimo consiglio comunale è stata la decisione di affidare una parte alla consigliera comunale Pd Chiara Censi. Una questione inopportuna, secondo il capogruppo Fratelli d'Italia Daniele Berardinelli, che ha sollevato la questione in aula.