Maxi carico di valigie contraffatte, la scoperta e il sequestro al porto | VIDEO

95mila valigie in poliestere, con marchio “Made in Italy” e produzione ad Ascoli Piceno ma che in realtà erano arrivate dalla Cina. Valore complessivo: 3 milioni di euro. Il maxi sequestro rientra nell’operazione "Tricky Trolley” ed è stato effettuato al porto di Ancona dai militari della Guardia di finanza e dal personale dell’Ufficio delle dogane. Il carico era destinato a una società ascolana che, secondo le indagini, le avrebbe poi vendute sul mercato nazionale rivendicandone la fabbricazione. Il rappresentante legale è stato denunciato mentre alcune valigie sono state già dissequestrate dopo l’adeguamento dell’etichettatura secondo le indicazioni dell’autorità giudiziaria.