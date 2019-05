Mafia e terrorismo, i familiari delle vittime tra ricordi e commozione – VIDEO

Hanno ricordato i loro padri, uccisi dal terrorismo di destra e di sinistra o dalla mafia. I figli e le figlie di alcuni uomini che hanno donato la vita per lo Stato non hanno trattenuto la commozione mercoledì mattina in Tribunale ad Ancona. Tribunale che d’ora in poi porterà il nome di Vittorio Salmoni, il magistrato anconetano vittima delle leggi razziali durante il periodo fascista. Le testimonianze dei familiari dei magistrati Fausto Angelucci, Mario Amato e Guido Galli nell’anniversario della strage di Capaci.