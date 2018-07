Turisti in casa propria, le emozioni del “trenino day”– VIDEO 

Mercoledì scorso abbiamo partecipato al giro inaugurale del Trenino D’Amare, che fino al 2 settembre porterà turisti e non solo a spasso per le bellezze di Ancona. Venerdì abbiamo raccolto le impressioni di chi, pur essendo di Ancona o vivendo in città da anni, ha voluto godersi le bellezze in uno slow tour gratuito. Il piccolo convolglio è condotto da Andrea Rutolo, ha orari precisi per i suoi tre itinierari quotidiani ma aspettare qualche ritardatario non è un grosso problema. Specialmente se si tratta dei bambini.