Tutti in carrozza, il viaggio in anteprima sul trenino “D’Amare” – VIDEO

Abbiamo fatto un giro in anteprima sul trenino che fino al 2 settembre trasporterà turisti, residenti e crocieristi lungo le vie della città e abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il conducente, anconetano doc, Andrea Rutolo. Il trenino può trasportare 56 persone in tre itinerari differenti. . Il primo della giornata, chiamato “Da Mare a Mare” collegherà Piazza della Repubblica al Passetto con fermata intermedia in piazza Diaz e sarà attivo tra le 10 e le 13 (venerdì prolungato fino alle 15 per la presenza dei crocieristi). Alle 15 partirà invece la linea circolare Ancona Storica con capolinea davanti al teatro delle Muse e fermate al Duomo e a Piazza del Senato. Durante il tragitto una voce registrata guiderà i turisti lungo l’itinerario sia in italiano che in inglese. L’ultimo collegamento invece è gratuito, partirà stasera e funzionerà tra le 20 e le 23 come servizio navetta tra la Mole, la sede dell’Autorità Portuale, Porto Antico e Parcheggio Traiano (frequenza ogni 30 minuti). Oltre ai tre itinerari elencati è prevista anche una corsa unica quotidiana tra il Passetto e il Porto Antico con partenza alle 19,30 e fermate allo stadio Dorico, piazza Diaz e piazza Cavour. Il ritorno, anche in questo caso corsa unica, partirà dal Porto Antico alle 23. Il costo del biglietto varia in base al percorso. Per “Da Mare a Mare” e “Ancona Storica” si viaggia con 5 euro come prezzo di lancio mentre i bambini sotto i 3 anni viaggiano gratuitamente.