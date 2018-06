Via al cantiere per il McDonald’s, Tombolini e Dai Prà: «Quartiere oltraggiato» – VIDEO

Il cantiere per la realizzazione del McDonald’s accanto alla rotatoria di Torrette è partito. Stefano Tombolini, reduce dalla sfida alle urne con il sindaco riconfermato Valeria Mancinelli, punta il dito sui lavori insieme a Teresa Stefania Dai Prà, candidata alle ultime amministrative nelle liste di Forza Italia. «Dopo aver incassato il risultato elettorale iniziano le ricompense ai sostenitori» ha detto Tombolini durante il sopralluogo parlando di una «Torrette oltraggiata». Gli fa eco la Dai Pra’: «Torrette paga pegno per la sua posizione strategica, questo McDonald è un altro attrattore di traffico e mette in difficoltà le altre attività della zona. I cittadini ci hanno detto questa mattina di non essere stati avvisati dell'avvio dei lavori».