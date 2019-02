Le immagini del tir finito nella scarpata - VIDEO

L'incidente in cui il camionista è rimasto miracolosamente illeso è avvenuto lunedì mattina all'altezza dello svincolo tra la statale 16 e la statale 76 all'altezza della Caffetteria. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante si muoveva in direzione di Ancona quando ha sfondato il guardrail per poi cadere nella scarpata alla sua sinistra.