Rotatoria al posto dell'incrocio semaforico, ma la precedenza non è uguale per tutti - VIDEO

In questo video segnalatoci dal nostro lettore Lorenzo è evidente come alla nuova rotatoria di Torrette, quella che di recente è andata a sostituire l'incrocio semaforico, vige la regola della precedenza a chi percorre la carreggiata interna. Ma non per tutti. Infatti in questi pochi secondi di video, è chiaro come i mezzi pesanti si "buttino" nella rotatoria senza dare precedenza alle auto che, in alcuni casi, sono costrette ad inchiodare.