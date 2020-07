Le star di “Amici” insegnano in riviera: Timor apre le danze | VIDEO

Al villaggio turistico Green Garden di Sirolo si insegna danza per tutto il week end. I docenti però sono volti noti della tv e non solo. A suggerire passi e consigli a chi sogna di diventare una star di domani sono i ballerini di “Amici”. Gabriele Marini e Daniela Cipollone, organizzatori dell’”Urban Camp Italy 2020" hanno portato nelle Marche l’intero staff della celebre trasmissione televisiva: ad aprire le danze, nel vero senso della parola, è stato ieri Timor Steffens, il coreografo olandese di fama internazionale che ad “Amici” ricopre il ruolo di insegnante e giudice. Abbiamo scambiato due chiacchiere con lui poco prima della lezione in palestra, dove erano presenti anche Federico Pietrucci, Federico Milan e Talisa. Timor alternerà le lezioni con Andreas Muller e Veronica Peparini. Il servizio video del primo giorno di camp.