Quest'anno non Ti ci Porto, alternative per un' estate anconetana - VIDEO

Bontà delle Marche ha comunicato all'Autorità di Sistema Portuale di aver rinunciato a presentare la domanda per la concessione degli spazi. Salta l'appuntamento clou dell'estate al Porto Antico e uno dei più importanti per la movida anconetana in generale. Abbiamo raccolto l'opinione dei giovani anconetani e quella degli studenti universitari che vivono in città. Alternative per le sere d'estate? Ci hanno messo poco a rispondere. Molto poco.