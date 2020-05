Addio paure con “There must be a way”: bentornati Secret Sight | VIDEO

Il brano “There must be a way” fa parte dell’album “Borders”, he che segna il ritorno alle scene della band anconetana Secret Sight. Il singolo ha dato vita a un videoclip girato ad Offagna, base operativa del gruppo e nasce da una celebre riflessione di Tiziano Terzani: “L’unica rivoluzione possibile è quella dentro noi stessi”. Da questo concetto nasce l’idea di accettazione e superamento dei propri fantasmi, in una parola: trasformazione.

L’estro creativo di Laura Papi, assistita da Filippo Pesaresi e Diego Menna, materializza in un video la battaglia di una ballerina (Sara Pantalone) contro fantasmi e paure rappresentati dai membri della band musicale. La liberazione della ragazza passa attraverso la danza e un gioco di colori, tutto in una cornice ipnotica.

Directed by Laura Papi

Assistant Directors: Filippo Pesaresi & Diego Menna

Starring: Sara Pantalone

An idea by Lucio Cristino