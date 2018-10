L'arte che romba, come nascono le moto di “The Fugar” – VIDEO 

Dall’officina di papà al tetto del mondo, “The Fugar” è il miglior costruttore di moto artigianali. Lorenzo Fugarelli ha vinto il titolo mondiale durante l’ultima edizione dell’AMD World Championship, il più importante concorso in assoluto per quanto riguarda le moto custom. Il mezzo che gli ha consegnato la corona è “Hurakan”, un bolide che lo stesso Fugarelli ha costruito in 6 mesi nell’officina di via Dalmazia ad Ancona. Nel filmato racconta come nasce una sua moto. Intervista di Gino Bove, video realizzato da Ruben Lagattolla.