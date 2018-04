Allarme terrorismo, nel cellulare decapitazioni e tutorial per fabbricare bombe - VIDEO

Le indagini hanno preso forma nel luglio del 2016 a seguito del sequestro di un cellulare risultato rubato nella provincia di Macerata. All'interno del device erano stati trovati video relativi alla decapitazione di un uomo in Siria, eseguita con le modalità tipiche dello Stato Islamico, comunemente conosciuto come Isis. I militari inoltre avevano scoperto altri video che contenevano tutorial su come fabbricare esplosivi a base di triperossido di triacetone, sostanza estremamente nociva ed instabile. A finire nei guai un marocchino di 34 anni che è stato espulso dal Paese.