Terremoto nella notte, cede parte del campanile di una chiesa - VIDEO

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata alle ore 5.11, e della replica delle 5.47 (Ml 3.5), sono in atto le verifiche tecniche da parte delle squadre dei vigili del fuoco nei comuni di Muccia, Pieve Torina e Pieve Bovigliana, prossimi all’epicentro. Al momento non si registrano danni a persone, si segnala un micro cedimento della copertura della chiesa di Santa Maria in Varano nel comune di Muccia.