La tartaruga impigliata nella rete torna libera, le operazioni di salvataggio - VIDEO

I Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti questa mattina nella zona di mare davanti a Torrette a circa 3 miglia dalla costa per liberare un esemplare adulto tartaruga Caretta Caretta rimasta aggrovigliata ad una rete di plastica. Dopo aver tagliato la rete i Sommozzatori hanno controllato che la tartaruga non avesse ferite e, vista la sua grande vitalità, e stata liberata in mare. Il video dell'intervento.