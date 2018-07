Il battesimo e la liberazione della tartaruga Dida – VIDEO 

E’ stata battezzata Dida durante il viaggio in barca verso la sua liberazione. La tartaruga caretta-caretta rimasta intrappolata giovedì nella rete di un peschereccio è tornata in mare in meno di 24 ore. A restituirla alla natura sono stati i collaboratori del progetto Tartalife dell’ISMAR - Cnr. Dida ha rubato l’occhio dei bambini sulla spiaggia di Palombina per poi essere rilasciata a tre miglia dalla riva. L’esemplare di tartaruga caretta-caretta è stato rilasciato in mare dai collaboratori del progetto Tartalife. Poche ore prima era rimasta intrappolata nella rete di un peschereccio