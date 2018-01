La cannabis in padella, ecco le tagliatelle al pesto di canapa: la ricetta dello chef – VIDEO 

Sabato 27 gennaio il negozio di cannabis Mari-Kà ha organizzato uno show di cucina per promuovere gli effetti benefici dei prodotti a base di canapa. In tanti si sono dati appuntamento alle 18 in punto sotto la Galleria Dorica per assaggiare tartine, dolci e primi piatti a base di canapa marchigiana. Il prodotto è legale, perché contiene un principio attivo contenuto nei limiti stabiliti dalla legge. Lo chef Daniele Sampalmieri cucina davanti alle nostre telecamere le tagliatelle al pesto di canapa, mentre la pasticcera Emanuela Salvetti ci mostra i suoi dolci.