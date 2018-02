Entra in tabaccheria e punta il coltello contro il titolare, le immagini della rapina – VIDEO

Le immagini di videosorveglianza della tabaccheria di via Cialdini hanno ripreso il momento in cui un 29enne polacco, rintracciato e denunciato dai poliziotti della squadra Mobile di Ancona, è entrato nell'esercizio commerciale e ha puntato il coltello verso il tabaccaio. La rapina risale alle 19,14 di venerdì 9 febbraio. Nelle immagini si vede il commerciante intento a contare i soldi dell’incasso poco prima di chiudere il negozio quando il 29enne, incappucciato e con il volto semicoperto da una sciarpa, entra e gli punta addosso una lama da 35cm. Dopo aver preteso per tre volte il contenuto della cassa è riuscito a farsi consegnare circa 800 euro in contanti per poi darsi alla fuga. Rintracciato, ha ammesso le sue responsabilità davanti ai poliziotti.