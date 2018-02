Maurizio, il tabaccaio coraggioso: «Così ho messo in fuga il rapinatore» - VIDEO

Parla il tabaccaio falconarese che martedì sera ha messo in fuga il rapinatore armato di coltello. «Quando ho visto il coltello è scattata la rabbia- ha raccontato Maurizio Maiolatesi - stare qui a lavorare per un’attività che non ti rende miliardario e poi farsi portare via tutto l’incasso sinceramente non l'accetto». Il commerciante non vuole essere chiamato eroe e confessa che dopo la colluttazione con il ladro ha avuto anche paura. Il malvivente è fuggito dopo la reazione inaspettata del tabaccaio e i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile dopo appena 20 minuti in un bar di via Flaminia: «Ho visto le foto, era lui».