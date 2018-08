La macchina del tempo riparte, torna il Summer Jamboree – VIDEO 

Le prime immagini della festa in tema anni ’40 e ’50 che fino al 12 agosto animerà il centro di Senigallia. Mercoledì il programma si è ufficialmente aperto con i primi tre giorni di prefestival all’ombra della Rocca: scuola gratuita di ballo, dj, musica dal vivo, gastronomia e stand. I commercianti offrono prodotti, perlopiù cappelli e vestiti che andavano di moda nel secondo dopoguerra. Il tutto condito dalla musica di Elivis e non solo, che per le prossime due settimana sarà la colonna sonora dell’estate.