Suicidio al centro scout, 14enne si impicca con una corda - VIDEO

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato morto ieri sera nella sede scout del CNGEI di Senigallia. Il giovane, dopo una serata trascorsa partecipando alle attività del gruppo, è salito al piano superiore del palazzo di via Stradone Misa e si è tolto la vita. I carabinieri di Senigallia lavorano per risalire alle cause che hanno portato al gesto estremo e, secondo le prime testimonianze raccolte, il 14enne non aveva recentemente manifestato segni di particolare disagio. A dare l’allarme sono stati i genitori del giovane che in serata non lo hanno visto rientrare in casa, poi hanno accusato un malore e sono stati accompagnati dal 118 al pronto soccorso di Senigallia. I medici non hanno invece potuto fare nulla per salvare il ragazzo.