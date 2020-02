Cerchi un negozio, trovi un'opera d'arte: il murales è tra i migliori 100 al mondo | VIDEO

E’ stato realizzato in una settimana e se lo cercate vi basta percorrere la litoranea di Marotta. Una delle 100 opere di street art più belle del mondo colora la facciata di un negozio di abbigliamento. E’ stata inserita nella speciale classifica dal noto portale Street Art 360. L’hanno realizzata lo scorso giugno tre ragazzi della Vallesina: Federico Zenobi di Jesi insieme a Nicola Canarecci e Corrado Caimmi di Chiaravalle. Il murales, che decora l’intera facciata dello stabile, è stato dipinto interamente con bombolette spray, in stile “vaporwave”, una corrente che mette in luce il contrasto tra l’iconografia classica e l’estetica anni ’80. Ecco dunque il volto di Poseidone che giganteggia sul muro del negozio, con lo sguardo rivolto al mare e al futuro. Sotto di lui, la scritta “future” realizzata con colorazione neon. E poi palme, tigri a poligoni e tanta fantasia. Il servizio video