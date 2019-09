Ragazza straniera non cede il posto alla disabile, il video dello scontro verbale sul bus

Una giovane ragazza di colore con il bambino in braccio seduta sull'autobus e precisamente sul sedile riservato ai disabili. Quando una donna con difficoltà motorie è salita a bordo si è scatenata la tensione dei passeggeri. La giovane non si è alzata nonostante la rabbia dei presenti. Alcuni hanno puntato il dito sul mancato rispetto e alla maleducazione, altri hanno invitato la ragazza a tornare a casa sua sconfinando nel razzismo. Il video è stato pubblicato sula pagina Facebook del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Angelo Eliantonio. I volti sono stati volutamente oscurati. In particolare, spicca la frase «Vai a casa tua» udibile in sottofondo al minuto 1,30 del video.